FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.12.2024 wurde das Rolls-Royce-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,78 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,301 Rolls-Royce-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,88 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Anteils am 24.12.2025 auf 11,50 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce bezifferte sich zuletzt auf 96,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at