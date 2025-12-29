Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

Frühe Investition 29.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.12.2024 wurde das Rolls-Royce-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,78 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,301 Rolls-Royce-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,88 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Anteils am 24.12.2025 auf 11,50 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce bezifferte sich zuletzt auf 96,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

10.12.25 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
13.11.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
