Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Frühe Investition
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 29.12.2024 wurde das Rolls-Royce-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,78 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,301 Rolls-Royce-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,88 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Anteils am 24.12.2025 auf 11,50 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce bezifferte sich zuletzt auf 96,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|10.12.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
