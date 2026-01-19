FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Rolls-Royce-Aktie statt. Der Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie betrug an diesem Tag 1,89 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 5 298,210 Rolls-Royce-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 12,86 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68 108,49 GBP wert. Mit einer Performance von +581,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 107,76 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at