Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rolls-Royce-Investmentbeispiel
|
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Rolls-Royce-Aktie statt. Der Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie betrug an diesem Tag 1,89 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 5 298,210 Rolls-Royce-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 12,86 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68 108,49 GBP wert. Mit einer Performance von +581,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 107,76 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
10:04
|FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.01.26
|Rolls-Royce proposes multimillion-pound bonus boost for chief executive (Financial Times)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|02.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|14,92
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.