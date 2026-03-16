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Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Lohnende Rolls-Royce-Investition? 16.03.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Rolls-Royce-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 2,32 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 431,388 Rolls-Royce-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 243,52 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 13.03.2026 auf 12,16 GBP belief. Damit wäre die Investition 424,35 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 102,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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