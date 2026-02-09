FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Rolls-Royce-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Rolls-Royce-Papier bei 0,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10 824,854 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 133 037,45 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Anteils am 06.02.2026 auf 12,29 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 230,37 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Rolls-Royce betrug jüngst 103,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

