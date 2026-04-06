FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.04.2021 wurde das Rolls-Royce-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,12 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 891,472 Rolls-Royce-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 595,15 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Anteils am 02.04.2026 auf 11,89 GBP belief. Damit wäre die Investition 959,51 Prozent mehr wert.

Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at