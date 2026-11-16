FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Rolls-Royce-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,44 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 69,545 Rolls-Royce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 13,51 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 939,28 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 939,28 GBP, was einer positiven Performance von 839,28 Prozent entspricht.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 111,52 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at