FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Rolls-Royce-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66,578 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 738,02 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 27.03.2026 auf 11,09 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 638,02 Prozent vermehrt.

Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at