Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Rolls-Royce-Investition? 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Rolls-Royce-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Rolls-Royce-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66,578 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 738,02 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 27.03.2026 auf 11,09 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 638,02 Prozent vermehrt.

Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

mehr Nachrichten