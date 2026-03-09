Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Frühe Investition
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Rolls-Royce-Aktie an diesem Tag 1,16 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86,207 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 090,52 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Anteils am 06.03.2026 auf 12,65 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 1 090,52 GBP entspricht einer Performance von +990,52 Prozent.
Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 106,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|14,34
|-2,32%
