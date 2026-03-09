FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Rolls-Royce-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Rolls-Royce-Aktie an diesem Tag 1,16 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86,207 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 090,52 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Anteils am 06.03.2026 auf 12,65 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 1 090,52 GBP entspricht einer Performance von +990,52 Prozent.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 106,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at