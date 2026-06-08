RS Group Aktie

RS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

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Langfristige Anlage 08.06.2026 10:04:23

FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RS Group von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in RS Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.06.2025 wurden RS Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das RS Group-Papier letztlich bei 5,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die RS Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,575 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 6,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,06 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 14,06 Prozent vermehrt.

RS Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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