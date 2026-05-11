RS Group Aktie

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WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

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Lukratives RS Group-Investment? 11.05.2026 10:04:47

FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RS Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RS Group-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das RS Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,39 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 857,010 RS Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 402,04 GBP, da sich der Wert einer RS Group-Aktie am 08.05.2026 auf 6,14 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 14,02 Prozent.

Alle RS Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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