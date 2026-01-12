RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|Lukrative RS Group-Anlage?
|
12.01.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das RS Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das RS Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 44,723 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 6,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 292,26 GBP wert. Damit wäre die Investition 192,26 Prozent mehr wert.
RS Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RS Group PLC Registered Shs
|
10:03
|FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.12.25