FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RS Group gewesen.

Das RS Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das RS Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 44,723 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 6,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 292,26 GBP wert. Damit wäre die Investition 192,26 Prozent mehr wert.

RS Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at