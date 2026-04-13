FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RS Group-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades RS Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,04 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die RS Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198,610 RS Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.04.2026 auf 5,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 167,83 GBP wert. Damit wäre die Investition um 16,78 Prozent gestiegen.

RS Group war somit zuletzt am Markt 2,78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at