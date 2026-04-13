RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|RS Group-Investment im Blick
|
13.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades RS Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,04 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die RS Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198,610 RS Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.04.2026 auf 5,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 167,83 GBP wert. Damit wäre die Investition um 16,78 Prozent gestiegen.
RS Group war somit zuletzt am Markt 2,78 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RS Group PLC Registered Shs
|
13.04.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
13.04.26
|FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.04.26
|FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RS Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.03.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.03.26
|FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein RS Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.03.26
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu RS Group PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RS Group PLC Registered Shs
|6,65
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.