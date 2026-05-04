RS Group Aktie

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WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

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RS Group-Investition im Blick 04.05.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in RS Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RS Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem RS Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die RS Group-Aktie an diesem Tag bei 2,59 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 386,250 RS Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.05.2026 2 340,67 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,07 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für RS Group eine Börsenbewertung in Höhe von 2,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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