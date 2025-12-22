RS Group Aktie

WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

Rentable RS Group-Investition? 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in RS Group von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in RS Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden RS Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,79 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 147,275 RS Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 6,43 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 946,24 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 946,24 GBP, was einer negativen Performance von 5,38 Prozent entspricht.

Am Markt war RS Group jüngst 3,05 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

RS Group PLC Registered Shs

RS Group PLC Registered Shs

