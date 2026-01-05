FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen RS Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die RS Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 107,341 RS Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RS Group-Papiers auf 6,21 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 876,59 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,23 Prozent abgenommen.

Der RS Group-Wert an der Börse wurde auf 2,94 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

