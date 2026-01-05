RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|Langfristige Investition
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die RS Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 107,341 RS Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RS Group-Papiers auf 6,21 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 876,59 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,23 Prozent abgenommen.
Der RS Group-Wert an der Börse wurde auf 2,94 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RS Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.01.26
|FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.12.25
|FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RS Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.12.25