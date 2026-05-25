RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|Langfristige Anlage
|
25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem RS Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des RS Group-Papiers betrug an diesem Tag 10,37 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,438 RS Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 6,83 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 658,19 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,18 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von RS Group belief sich zuletzt auf 3,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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