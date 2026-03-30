RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|RS Group-Investition
|
30.03.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein RS Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades RS Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,84 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 016,268 RS Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RS Group-Papiers auf 5,66 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 747,00 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,53 Prozent verringert.
RS Group war somit zuletzt am Markt 2,68 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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