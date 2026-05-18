FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RS Group von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen RS Group-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden RS Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das RS Group-Papier an diesem Tag 8,62 GBP wert. Bei einem RS Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,596 RS Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der RS Group-Aktie auf 6,02 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,81 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 30,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für RS Group eine Börsenbewertung in Höhe von 2,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at