RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|RS Group-Performance im Blick
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27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RS Group von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das RS Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RS Group-Papier bei 10,67 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RS Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,372 RS Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 6,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,17 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,83 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete RS Group eine Marktkapitalisierung von 2,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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