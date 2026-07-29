FTSE 100-Titel Sage-Aktie: Hätte sich eine Sage-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gelohnt?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sage-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sage-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,40 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 1 063,830 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sage-Aktien wären am 28.07.2026 9 997,87 GBP wert, da der Schlussstand 9,40 GBP betrug. Das entspricht einer Einbuße um 0,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 8,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at