FTSE 100-Titel Sage-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Sage Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Sage am 05.02.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,22 GBP auszuzahlen. Damit wurde die Sage-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 10,00 Prozent erhöht. Somit vergütet Sage die Aktionäre insgesamt mit 207,00 Mio. GBP. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 199,00 Mio. GBP angesetzt wurde.

Sage-Ausschüttungsrendite

Schlussendlich notierte das Sage-Papier am Tag der Hauptversammlung via London bei 8,71 GBP. Heute wird die Sage-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Sage-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Die Sage-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,00 Prozent.

Sage-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Sage-Aktienkurs via London um 34,32 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -19,32 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Sage-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Sage

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,23 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,64 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Sage

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Sage beläuft sich aktuell auf 8,233 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Sage verfügt über ein KGV von aktuell 29,15. 2025 setzte Sage 2,513 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,38 GBP.

