Lukrative Sage-Investition? 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sage-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,94 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,824 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sage-Papiers auf 7,98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,22 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,22 Prozent angezogen.

Sage wurde am Markt mit 7,37 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

