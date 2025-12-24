FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sage gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Sage-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,82 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, befänden sich nun 1 718,024 Sage-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sage-Anteile wären am 23.12.2025 18 674,92 GBP wert, da der Schlussstand 10,87 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86,75 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Sage belief sich jüngst auf 10,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at