Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Frühe Investition
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21.10.2026 10:03:28
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sage-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,51 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 051,525 Sage-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 12 045,22 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,46 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 20,45 Prozent gleich.
Sage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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