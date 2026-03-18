Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Sage Aktie

Sage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Sage-Investment? 18.03.2026 10:04:50

FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sage-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Sage-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,80 GBP wert. Bei einem Sage-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,533 Sage-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.03.2026 1 483,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,60 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,31 Prozent erhöht.

Am Markt war Sage jüngst 7,98 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sage PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Sage PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sage PLC 9,68 0,96% Sage PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street vor Abgaben -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der ATX und der deutsche Leitindex bewegen sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen dürften mit schwächerer Tendenz in den Tag starten. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen