Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Profitables Sage-Investment?
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18.03.2026 10:04:50
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Sage-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,80 GBP wert. Bei einem Sage-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,533 Sage-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.03.2026 1 483,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,60 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,31 Prozent erhöht.
Am Markt war Sage jüngst 7,98 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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