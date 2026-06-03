Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Frühes Investment
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03.06.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Sage von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Sage-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Sage-Papier bei 8,72 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, befänden sich nun 11,465 Sage-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.06.2026 99,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,71 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 0,16 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Sage bezifferte sich zuletzt auf 8,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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