Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Profitables Sage-Investment?
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23.09.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor 3 Jahren verloren
Sage-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Sage-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,24 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 97,656 Sage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 966,41 GBP, da sich der Wert eines Sage-Anteils am 22.09.2026 auf 9,90 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,36 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Sage eine Börsenbewertung in Höhe von 9,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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