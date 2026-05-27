FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Sage-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,49 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 800,641 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (8,76 GBP), wäre die Investition nun 7 013,61 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 29,86 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 7,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at