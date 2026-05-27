Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Sage-Performance im Blick
|
27.05.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Sage-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,49 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 800,641 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (8,76 GBP), wäre die Investition nun 7 013,61 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 29,86 Prozent.
Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 7,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sage PLC
|
17:58
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
21.05.26
|Optimismus in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
21.05.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gewinne in London: So steht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
20.05.26
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 klettert am Nachmittag (finanzen.at)