Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Profitable Sage-Investition?
|
14.10.2026 10:05:04
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Sage-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Sage-Aktie an diesem Tag bei 11,53 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Sage-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,768 Sage-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 10,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 945,34 GBP wert. Damit wäre die Investition um 5,47 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Sage belief sich zuletzt auf 9,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sage PLC
|
10:05
|FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
09.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
07.10.26
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Sage PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sage PLC
|12,60
|-2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.