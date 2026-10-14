FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Sage-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Sage-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Sage-Aktie an diesem Tag bei 11,53 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Sage-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,768 Sage-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 10,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 945,34 GBP wert. Damit wäre die Investition um 5,47 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Sage belief sich zuletzt auf 9,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at