Sage Aktie

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WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

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Langfristige Performance 12.08.2026 10:04:01

FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sage von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Sage eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.08.2016 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,40 GBP. Bei einem Sage-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 135,135 Sage-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 404,73 GBP, da sich der Wert eines Sage-Papiers am 11.08.2026 auf 10,40 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 40,47 Prozent.

Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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