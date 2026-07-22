Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Lohnende Sage-Anlage?
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22.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sage von vor einem Jahr bedeutet
Sage-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,56 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, befänden sich nun 79,650 Sage-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sage-Papiers auf 8,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 665,39 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,46 Prozent verringert.
Insgesamt war Sage zuletzt 7,62 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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