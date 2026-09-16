Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Rentables Sage-Investment?
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16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sage von vor einem Jahr bedeutet
Am 16.09.2025 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sage-Anteile an diesem Tag 10,73 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 9,324 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,89 GBP, da sich der Wert eines Sage-Papiers am 15.09.2026 auf 10,07 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 93,89 GBP entspricht einer negativen Performance von 6,11 Prozent.
Alle Sage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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