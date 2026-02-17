Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

Scottish Mortgage Investment Trust-Investmentbeispiel 17.02.2026 10:11:40

FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.02.2023 wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,37 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 135,612 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.02.2026 1 634,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,06 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 63,48 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,11 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

