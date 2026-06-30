FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,34 GBP. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 967,118 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile wären am 29.06.2026 13 771,76 GBP wert, da der Schlussstand 14,24 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,72 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich jüngst auf 15,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at