Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Lukrative Scottish Mortgage Investment Trust-Anlage?
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21.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,89 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 460,208 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die gehaltenen Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile wären am 20.07.2026 46 297,58 GBP wert, da der Schlussstand 13,38 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 362,98 Prozent vermehrt.
Scottish Mortgage Investment Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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