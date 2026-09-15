FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an diesem Tag 3,03 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 330,524 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 14,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 852,09 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 385,21 Prozent angezogen.

Scottish Mortgage Investment Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at