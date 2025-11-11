FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie bei 2,68 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,355 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers auf 11,03 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 412,03 GBP wert. Damit wäre die Investition 312,03 Prozent mehr wert.

Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 11,88 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at