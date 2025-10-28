FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile betrug an diesem Tag 7,22 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 138,504 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2025 gerechnet (11,53 GBP), wäre das Investment nun 1 596,95 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,70 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Scottish Mortgage Investment Trust betrug jüngst 12,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at