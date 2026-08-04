FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers betrug an diesem Tag 7,09 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 140,964 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 1 896,67 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,46 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,67 Prozent gesteigert.

Scottish Mortgage Investment Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at