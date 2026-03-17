FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an diesem Tag bei 6,71 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 489,869 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 759,24 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 16.03.2026 auf 11,92 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,59 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Scottish Mortgage Investment Trust zuletzt 12,88 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at