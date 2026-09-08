Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Langfristige Investition
|
08.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,92 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,184 Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (14,86 GBP), wäre die Investition nun 106,75 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,75 Prozent.
Der Marktwert von Scottish Mortgage Investment Trust betrug jüngst 15,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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