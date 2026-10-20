Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Lohnende Scottish Mortgage Investment Trust-Investition? 20.10.2026 10:03:36

FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment verdienen können.

Die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,885 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,62 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 138,78 GBP wert. Mit einer Performance von +38,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Scottish Mortgage Investment Trust eine Marktkapitalisierung von 16,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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