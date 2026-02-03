Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

Lohnende Scottish Mortgage Investment Trust-Investition? 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,32 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4 310,345 Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 54 612,07 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 02.02.2026 auf 12,67 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 54 612,07 GBP, was einer positiven Performance von 446,12 Prozent entspricht.

Scottish Mortgage Investment Trust war somit zuletzt am Markt 13,62 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

