FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,32 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4 310,345 Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 54 612,07 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 02.02.2026 auf 12,67 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 54 612,07 GBP, was einer positiven Performance von 446,12 Prozent entspricht.
Scottish Mortgage Investment Trust war somit zuletzt am Markt 13,62 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
