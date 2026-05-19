FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.05.2021 wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile betrug an diesem Tag 11,14 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 897,739 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,39 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 918,46 GBP wert. Damit wäre die Investition um 29,18 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich jüngst auf 15,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at