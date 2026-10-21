FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Segro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Segro-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Segro-Papier an diesem Tag 6,92 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 144,550 Segro-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 9,01 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 302,98 GBP wert. Mit einer Performance von +30,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Segro belief sich jüngst auf 12,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at