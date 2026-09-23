FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Segro gewesen.

Segro-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Segro-Anteile bei 6,47 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,446 Segro-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 146,59 GBP, da sich der Wert eines Segro-Papiers am 22.09.2026 auf 9,49 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,59 Prozent vermehrt.

Der Segro-Wert an der Börse wurde auf 12,78 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at