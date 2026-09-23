Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Lukratives Segro-Investment?
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23.09.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr eingebracht
Segro-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Segro-Anteile bei 6,47 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,446 Segro-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 146,59 GBP, da sich der Wert eines Segro-Papiers am 22.09.2026 auf 9,49 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,59 Prozent vermehrt.
Der Segro-Wert an der Börse wurde auf 12,78 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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