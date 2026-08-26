Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Profitable Segro-Investition?
|
26.08.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Segro-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,33 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 580,278 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 297,09 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 25.08.2026 auf 9,68 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,97 Prozent erhöht.
Am Markt war Segro jüngst 13,00 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
|
10:03
|FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
24.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
21.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
20.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
19.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
19.08.26
|FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
Analysen zu Segro PLC (REIT)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Segro PLC (REIT)
|11,40
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.