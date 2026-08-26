FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Segro-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Segro-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,33 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 580,278 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 297,09 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 25.08.2026 auf 9,68 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,97 Prozent erhöht.

Am Markt war Segro jüngst 13,00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at