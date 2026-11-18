Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Segro-Investment im Blick
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18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Segro-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Segro-Aktie betrug an diesem Tag 7,02 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 425,314 Segro-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 9,08 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 941,85 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 29,42 Prozent gleich.
Der Segro-Wert an der Börse wurde auf 12,49 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Segro PLC (REIT)
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|0,92%
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