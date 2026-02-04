FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Segro-Aktie gebracht.

Das Segro-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,13 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,190 Segro-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 184,33 GBP, da sich der Wert eines Segro-Papiers am 03.02.2026 auf 7,62 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 84,33 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Segro betrug jüngst 10,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at