FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Segro-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Segro-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Segro-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Segro-Anteile betrug an diesem Tag 6,89 GBP. Bei einem Segro-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 450,958 Segro-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.06.2026 10 539,76 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,26 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,40 Prozent zugenommen.

Segro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at